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        Cumhuriyet'in 100. yılında motorcular "İstiklal Sürüşü" gerçekleştirdi

        Kurtuluş Savaşı'nda deniz yoluyla İnebolu Limanı'na gelen cephanelerin cepheye taşındığı tarihi İstiklal Yolu'nda motosikletlerle "5. İstiklal Sürüşü" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 18:49 Güncelleme: 28.10.2023 - 18:49
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        Cumhuriyet'in 100. yılında motorcular "İstiklal Sürüşü" gerçekleştirdi
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        Kurtuluş Savaşı'nda deniz yoluyla İnebolu Limanı'na gelen cephanelerin cepheye taşındığı tarihi İstiklal Yolu'nda motosikletlerle "5. İstiklal Sürüşü" gerçekleştirildi.

        Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 37 Riders Kastamonu Motosiklet Kulübü Derneği tarafından 340 kilometrelik güzergahta düzenlenen İstiklal Sürüşü, İnebolu Limanı'ndan başladı.

        Burada düzenlenen törende İnebolu Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay tarafından 37 Riders Kastamonu Motosiklet Kulübü Derneği Başkanı Fatih Peker'e Türk bayrağı teslim edildi. Bayrak tesliminin ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Yola çıkan motosikletliler, Çankırı'ya ulaştı.

        37 Riders Kastamonu Motosiklet Kulübü Derneği Başkanı Fatih Peker, gazetecilere, düzenledikleri 5. İstiklal Sürüşü'nün Çankırı ayağında olduklarını söyledi.

        Türkiye'nin tek İstiklal Madalyalı ilçesi olan İnebolu'dan yola çıktıklarını hatırlatan Peker, "Tıpkı tarihte olduğu gibi sembolik cephanelerimizi aldık, demir atlarımıza bindik ve '5. İstiklal Sürüşü'nü başlattık. Önce Küre Dağları'nı geçerek Kastamonu merkeze ulaştık. Oradan Ilgaz Dağları'nda kağnı birliklerinin Kastamonu’dan Çankırı’ya cephaneleri teslim ettikleri Derbent Şehitliği'nde sancak Çankırı'ya devredildi." dedi.

        Hedeflerinin Ankara Ulus'taki eski Meclis binası olduğunu aktaran Peker, "İstiklal Sürüşü, toplamda 340 kilometrelik bir sürüş. Bizler İstiklal Yolu'nu bu şekilde yaşatmaya çalışıyoruz. Çok şükür, bu sene de Cumhuriyet'in 100. yılında İstiklal Sürüşü'müzü gerçekleştirdik. Çok mutluyuz, Cumhuriyet'imizin 100. yılı kutlu olsun." diye konuştu.

        Sürüşe Ankara'dan katılan Meliha Şahin de etkinliğe katılmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Kastamonulu motosikletçi Burak Yumukoğlu ise Cumhuriyet'in 100. yılında motosikletliler olarak Kurtuluş Savaşı mücadelesinde cephane taşınan yolu geçeceklerini belirterek, bugün Anıtkabir'e ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

        Motosiklet sürücüleri, Çankırı kent merkezinde tur attıktan sonra Ankara'ya doğru yola çıktı.

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