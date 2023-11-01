Çankırı'da 2 gündür haber alınamayan kişinin bulunması için çalışma yapılıyor
Çankırı'da 2 gündür kayıp olan 42 yaşındaki kişinin bulunması için arama çalışması yürütülüyor.
Çankırı'da 2 gündür kayıp olan 42 yaşındaki kişinin bulunması için arama çalışması yürütülüyor.
Orta ilçesine bağlı Yeniceköy köyünde yaşayan ve sara hastası olan E.İ'den 30 Ekim'den bu yana haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.
İhbar üzerine jandarma, AFAD, komando ve Jandarma Arama Kurtarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
Bölgede bulunan gölette Çorum AFAD Sualtı Ekibi ve Ankara AKUT dron ekibinin desteğiyle yürütülen çalışma kapsamında bir ize rastlanmadı.
E.İ'nin bulunması için çalışmalar sürüyor.