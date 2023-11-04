Çankırı'da jandarma ekiplerinden köy okulu ziyareti

Kızılırmak ilçesinde jandarma ekipleri köy okullarını ziyaret etti.

Cumhuriyet'in 100 yılı etkinlikleri kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı Yukarıalegöz, Karallı ve Tımarlı ilkokulları ziyaret edildi.

Ekiplerce yapılan ziyaretlerde öğrencilere trafik eğitim verildi, jandarma köpeği tarafından öğrencilere gösteri yapıldı, hediyeler verildi.

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