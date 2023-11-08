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        Çankırı'da kayıp kadın evindeki bazanın altında ölü bulundu

        Çankırı'da kendisinden 3 gündür haber alınamayan kadın, evindeki bazanın altında ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 21:22 Güncelleme: 08.11.2023 - 21:27
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        Çankırı'da kayıp kadın evindeki bazanın altında ölü bulundu
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        Çankırı'da kendisinden 3 gündür haber alınamayan kadın, evindeki bazanın altında ölü bulundu.

        Fatih Mahallesi Yapraklı Bulvarı'nda yaşayan evli ve 3 çocuk annesi A.D'den (48) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

        Polis ekiplerince evin yakınlarındaki güvenlik kameraları incelendi, arama köpeği ve dron ile bölgede arama yapıldı.

        Evinde de arama yapan ekipler, kadına bazanın altında ölü olarak ulaştı.

        Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kadının cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.

        Olayla ilgili aralarında kadının eşinin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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