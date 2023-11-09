Çankırı'da evindeki bazanın altında ölü bulunan kadının cenazesi defnedildi

Çankırı'da, kaybolduktan 3 gün sonra evindeki bazanın altında ölü bulunan kadının cenazesi toprağa verildi.

Fatih Mahallesi Yapraklı Bulvarı'ndaki evinde ölü bulunmasının ardından otopsisi yapılan Ayşe Doğan (48) için Çankırı Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü Gasilhanesi önünde cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazının ardından Doğan'ın cenazesi, Sarıbaba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan Doğan'ın eşi, oğlu ve kızı ile bir tanıdıklarının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Fatih Mahallesi Yapraklı Bulvarı'nda yaşayan evli ve 3 çocuk annesi Ayşe Doğan'dan dün haber alamayan yakınları durumu polise bildirmiş, ihbar üzerine evde yapılan aramada kadın, bazanın altında ölü bulunmuştu.