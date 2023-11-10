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        Çerkeş'te "Şiir Şehir Kudüs" programı düzenlendi

        Çerkeş ilçesinde "Şiir Şehir Kudüs" programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 16:03 Güncelleme: 10.11.2023 - 16:03
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        Çerkeş'te "Şiir Şehir Kudüs" programı düzenlendi
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        Çerkeş ilçesinde "Şiir Şehir Kudüs" programı düzenlendi.

        Eğitim-Bir-Sen Çerkeş Temsilciliği tarafından Çerkeş Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Sinevizyon gösteriminin ardından Eğitim-Bir-Sen Çerkeş Temsilcisi Şaban Akdere açılış konuşması yaptı, şiirler okundu.

        Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mesut Öner'in selamlama konuşmasının ardından İlçe Müftüsü Safi Çınar'ın yaptığı dua sonrasında program sona erdi

        Programa Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, Kurşunlu Belediye Başkanı Şakir Kaymak, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Uğur Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Cengiz Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Furkan Altuntaş, Çankırı Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Ahmet Dönmez, din görevlileri, okul müdürleri, öğretmenler, sendika üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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