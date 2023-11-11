Orta ilçesinde fidanlar toprakla buluşturuldu

Orta ilçesinde "Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla bin fidan toprakla buluşturuldu.

İlçeye bağlı Kalfat beldesinde Şehit Uhud Kadir Işık adına 30 dönüm alanda bin kızılçam fidanı dikildi.

Törene Kaymakam ve Kalfat Belediye Başkan Vekili Erkan Minuz, Orta Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay, şehidin yakınları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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