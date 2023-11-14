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        Türk Büro-Sen Çankırı Temsilcileri Çerkeş Kaymakamı'nı ziyaret etti

        Türk Büro-Sen Çankırı Şube ve Çerkeş temsilcileri Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu'yu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 15:40 Güncelleme: 14.11.2023 - 15:40
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        Türk Büro-Sen Çankırı Temsilcileri Çerkeş Kaymakamı'nı ziyaret etti
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        Türk Büro-Sen Çankırı Şube ve Çerkeş temsilcileri Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu'yu ziyaret etti.

        Türk Büro-Sen Çankırı Şube Başkanı Yakup Eskimez, Başkan Yardımcıları Nurullah Ramazan, Yüksel Demirbaş, Tuncay Acıbunar, Abdurrahim Durmuş ile ilçe temsilcileri İsmail Memiş ve Bayram Kaya, Kaymakam Bulgurlu'yu makamında ziyaret etti.

        Konukları ile bir süre sohbette bulunan Kaymakam Bulgurlu, ziyaretleri için teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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