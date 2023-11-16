Çankırı'da "Egelsiz Sanat, Engelsiz Kariyer" sunumu yapıldı Çankırı'da ressam ve milli yüzücü Yusuf Akgün tarafından "Egelsiz Sanat, Engelsiz Kariyer" sunumu gerçekleştirildi.

Çankırı'da ressam ve milli yüzücü Yusuf Akgün tarafından "Egelsiz Sanat, Engelsiz Kariyer" sunumu gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Ilgaz Belediyesi ev sahipliğinde Türk Kızılayı Çankırı Şubesi destekleriyle düzenlenen Yıldıztepe İstiklal Yolu 100. Yıl Cumhuriyet Çalıştayı için 17 sanatçı Çankırı'ya geldi.

Çeşitli atölye çalışmaları, konferanslar ve konserlerin yapıldığı çalıştay kapsamında ressam ve milli yüzücü Yusuf Akgün taraından "Engelsiz Sanat, Engelsiz Kariyer" sunumu yapıldı.

Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, Akgün, küçük yaşta yaşadığı kaza sonucu iki kolunu kaybetmesinin ardından hayatında yaşadığı zorlukları ve başarıları anlattı.

Engelli bireylerin yaşadığı zorlukların da anlaşılabilmesi için kolların kullanılmadığı çeşitli oyunlar oynanırken, Vali Mustafa Fırat Taşolar ve İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk kollarını kullanmadan ağızlarına aldıkları kalemle yazı yazmaya çalıştılar.

Etkinlik, piyano dinletisinin ardından sona erdi.