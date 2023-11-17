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        Yıldıztepe İstiklal Yolu 100. Yıl Cumhuriyet Çalıştayı resim sergisinin açılmasıyla tamamlandı

        Çankırı'da "Yıldıztepe İstiklal Yolu 100. Yıl Cumhuriyet Çalıştayı" sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 17:18 Güncelleme: 17.11.2023 - 18:31
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        Yıldıztepe İstiklal Yolu 100. Yıl Cumhuriyet Çalıştayı resim sergisinin açılmasıyla tamamlandı
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        Çankırı'da "Yıldıztepe İstiklal Yolu 100. Yıl Cumhuriyet Çalıştayı" sergisi açıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Ilgaz Belediyesi ev sahipliğinde Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi koordinesinde ve Türk Kızılayı Çankırı Şubesi destekleriyle düzenlenen "Yıldıztepe İstiklal Yolu 100. Yıl Cumhuriyet Çalıştayı" tamamlandı.

        11-17 Kasım'da düzenlenen çeşitli atölye çalışmaları, konferanslar ve konserlerin yapıldığı çalıştay kapsamında 17 sanatçının yaptığı 33 resmin sergisi için Yıldıztepe Kayak Merkezi Kafeteryası'nda tören düzenlendi.

        AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, konuşmasında Ilgaz'ın dillere destan olduğunu söyledi.

        Akbaşoğlu, Ilgaz'ın gelecekte Davos'un yerini alacak bir mekan ve bütün insanların hayrına en güzel kararların verildiği bir merkez olacağını dile getirdi.

        Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk de Ilgaz'da çalıştayının ikincisini düzenlediklerini söyledi.

        Ilgaz'ı sanatın ve sporun merkezi haline getireceklerini belirten Öztürk, "Bundan sonra geliştirerek devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Cumhuriyet'in 100. yılında vatan için bayrak için iyi nesiller yetiştirme yolunda yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.

        Konuşmanın ardından açılış kurdelesi kesildi.

        Katılımcılar sanatçılardan eserler hakkında bilgi aldı.

        Törene Vali Mustafa Fırat Taşolar, Cumhuriyet Savcısı Oğuz Şükrü Ener, Ilgaz Kaymakamı Burak Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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