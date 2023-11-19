Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da şiddetli rüzgar cami çatısını uçurdu

        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir caminin çatısı uçtu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 13:46 Güncelleme: 19.11.2023 - 13:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da şiddetli rüzgar cami çatısını uçurdu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir caminin çatısı uçtu.

        İlçeye bağlı Örenli köyünün Nahalar Mahallesi akşam saatlerinde kar yağışı ve şiddetli rüzgar etkili oldu.

        Şiddetli rüzgar nedeniyle köy camisinin çatısı uçtu.

        Olayda yaralanan olmazken camide hasar meydana geldi.

        İlçe Müftüsü Safi Çınar, AA muhabirine, çatının rüzgardan kaynaklı hasar aldığını söyledi.

        Tek tesellinin can kaybı ve yaralanma yaşanmaması olduğunu belirten Çınar, "Bu çatıyı devlet millet olarak onaracağız. Bizim üzerimize düşen neyse tüm desteği vereceğiz. Allah beterinden korusun. Mahallemize ve tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." dedi.

        Köy muhtarı Abdullah Uyanık da olayda yaralanan olmamasının sevindirici olduğunu ifade etti.

        Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, camideki hasarın Kaymakamlık tarafından giderileceğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Türkiye şiddetli fırtına ve yağışın etkisi altında!
        Türkiye şiddetli fırtına ve yağışın etkisi altında!
        "Hiç böylesini görmedim"
        "Hiç böylesini görmedim"
        Selde 6 kişinin öldüğü tesisin sahibi: Yıkım kararını bilmiyordum
        Selde 6 kişinin öldüğü tesisin sahibi: Yıkım kararını bilmiyordum
        Alman basını yasta!
        Alman basını yasta!
        İstanbul'da kar yağışı
        İstanbul'da kar yağışı
        Montella yönetiminde kayıpsız!
        Montella yönetiminde kayıpsız!
        "Cenazesine özellikle katılmadım"
        "Cenazesine özellikle katılmadım"
        Tişörtteki detay katili yakalattı!
        Tişörtteki detay katili yakalattı!
        Çöp ev kabusundan çıkan çocuğun ismi değiştirilecek!
        Çöp ev kabusundan çıkan çocuğun ismi değiştirilecek!
        Meteoroloji'den flaş şiddetli yağış ve fırtına uyarısı!
        Meteoroloji'den flaş şiddetli yağış ve fırtına uyarısı!
        Volkanik patlama tehlikesi sürüyor!
        Volkanik patlama tehlikesi sürüyor!
        Gazze'ye gece boyu saldırı!
        Gazze'ye gece boyu saldırı!
        Barınmak tüm dünyada lükse mi dönüştü?
        Barınmak tüm dünyada lükse mi dönüştü?
        Tel Aviv'den Kudüs'e 5 günlük yürüyüş sona erdi
        Tel Aviv'den Kudüs'e 5 günlük yürüyüş sona erdi
        Aboubakar için flaş iddia: Brezilya devi peşinde
        Aboubakar için flaş iddia: Brezilya devi peşinde
        Uyuz vakalarında artış!
        Uyuz vakalarında artış!
        "Cesaret ister"
        "Cesaret ister"
        Montella: Ruhlarına dokunmak önemli
        Montella: Ruhlarına dokunmak önemli
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Ahmet Selim Kul yazdı: Muhteşemsiniz!
        Ahmet Selim Kul yazdı: Muhteşemsiniz!

        Benzer Haberler

        Yıldıztepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı
        Yıldıztepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı
        Çerkeş'te yol sorunu çözülüyor
        Çerkeş'te yol sorunu çözülüyor
        Çankırı'da sağanak ve fırtına etkili oldu
        Çankırı'da sağanak ve fırtına etkili oldu
        Çerkeş Belediyesi filosunu genişletiyor
        Çerkeş Belediyesi filosunu genişletiyor
        Yıldıztepe İstiklal Yolu 100. Yıl Cumhuriyet Çalıştayı resim sergisinin açı...
        Yıldıztepe İstiklal Yolu 100. Yıl Cumhuriyet Çalıştayı resim sergisinin açı...
        Çankırı'da yağmur altında ormanda yiyecek arayan kızıl geyikler fotokapanla...
        Çankırı'da yağmur altında ormanda yiyecek arayan kızıl geyikler fotokapanla...