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        Korgun Belediyesinden sınava hazırlanan öğrencilere kurs desteği

        Korgun Belediyesi, ilçede LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere yönelik ücretsiz kurs desteği sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 14:35 Güncelleme: 28.11.2023 - 15:25
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        Korgun Belediyesinden sınava hazırlanan öğrencilere kurs desteği
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        Korgun Belediyesi, ilçede LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere yönelik ücretsiz kurs desteği sağlıyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, milyonlarca öğrencinin iyi bir gelecek inşa etmek için girdiği LGS ve YKS sınavlarında başarılı olmalarında kurs desteği almalarının oldukça önemli bir etkiye sahip olduğu belirtildi.

        Bazı öğrencilerin kurs ihtiyacını karşılamakta güçlük çektiği belirtilen açıklamada, "Çankırı Korgun ilçesindeki öğrencilerin yaşadığı bu zorluğa da Korgun Belediyesi tarafından TEKUZEM firması ile yapılan anlaşmayla 'yapay zeka sistemi' ile çözüm sunulmuştur. Öğrencilerin istedikleri yerlerden istedikleri zamanlarda eğitim alabilecekleri online eğitim platformu, Korgun Belediyesi tarafından öğrencilere ücretsiz sunulmaktadır. Sınava girecek öğrencilere ücretsiz dağıttığı kartlarda bulunan aktivasyon kodu ile öğrenciler sisteme otomatik kayıt olabilmektedir. Verilen eğitim içeriğinde konu anlatım videoları, tekrar ve soru çözüm videoları, online deneme sınavları, ders dokümanları gibi birçok eğitim materyali ve yapay zeka ile kişiye özel hazırlanan çalışma programı bulunmaktadır." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan, ilçe halkına hizmet etmek için göreve geldiği günden beri ekonomik, kültürel ve sosyal konularda birçok çözümü ilçe halkıyla buluşturduklarını belirtti.

        Gençlerin eğitiminin de taviz veremeyecekleri konuların başında geldiğini aktaran Kozan, şunları kaydetti:

        "Özellikle YKS ve LGS sınavlarına hazırlanan öğrencilerimizin en az 30 bin lira olan kurs ücretlerini ödemede güçlük çekmeleri ve dershane için onlarca kilometrelik yol gitmek zorunda olmaları bu konuda bizi acil bir çözüm arayışına sevk etti. Gençlerimiz teknolojiye ve yapay zekaya oldukça yatkın. Biz de bu durumu bir avantaja çevirerek sınavlara hazırlanan öğrencilerimize ileri teknoloji ve kaliteli içeriklerle hazırlanmış eğitim hizmetini sunduk. Görevde olduğumuz süre boyunca YKS ve LGS sınavlarına hazırlanacak öğrencilerimize bu hizmetimiz kesintisiz devam edecektir. Eğitim projemizin ilçemize hayırlı olsun. Sınavlara girecek tüm öğrencilerimize başarılar dilerim."

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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