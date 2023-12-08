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        "Filistin" konulu şiir yarışmasında dereceye giren öğrenci, ödülünü Gazze için bağışladı

        Çankırı'da ortaokul ve liseler arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren bir öğrenci, ödülünü Gazze için bağışladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 14:57 Güncelleme: 08.12.2023 - 14:57
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        "Filistin" konulu şiir yarışmasında dereceye giren öğrenci, ödülünü Gazze için bağışladı
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        Çankırı'da ortaokul ve liseler arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren bir öğrenci, ödülünü Gazze için bağışladı.

        Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Atatürk Kültür Merkezi'nde "Yüreğimdesin Filistin" konulu konferans düzenlendi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, konferansın açılışındaki konuşmasında, Filistin'de yaşanan drama ve Filistin halkının verdiği mücadeleye dikkati çekti.

        Dünyanın adil, yaşanabilir ve sürdürülebilir geleceği hak ettiğini dile getiren Öztürk, "Zulüm son bulmalı. Gazze'deki insani dramın sorumluları, gereken cezayı en ağır şekilde almalıdır." dedi.

        Daha sonra Filistinli gazeteci yazar Zahir Elbek, Filistin'in sürdürdüğü mücadele ile ilgili sunum yaptı.

        Konferansın ardından Çankırı'daki ortaokul ve liseler arasında düzenlenen, "Yüreğimdesin Filistin" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Ortaokullar arası şiir yarışmasında üçüncü olan ve bin lira ödül kazanan 30 Ağustos İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Muhammed Ali Dinlemez, yarışmayı duyduğu andan itibaren dereceye girdiğinde ödülünü bağışlamayı düşündüğünü belirterek, "Yarışmadan elde ettiğim ödülü Gazze'deki kardeşlerimize bağışlıyorum. Allah kardeşlerimize yardım eylesin." ifadesini kullandı.

        Programa Vali Mustafa Fırat Taşolar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Muharrem Ovacıklı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Osman Arısal ile sivil toplumu kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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