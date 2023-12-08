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        Çankırı'da anaokulu öğrencileri meşe palamudunu toprakla buluşturdu

        Şabanözü'nde anaokulu öğrencileri meşe palamutlarını toprakla buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 20:10 Güncelleme: 08.12.2023 - 20:10
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        Çankırı'da anaokulu öğrencileri meşe palamudunu toprakla buluşturdu
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        Şabanözü'nde anaokulu öğrencileri meşe palamutlarını toprakla buluşturdu.

        TEMA Vakfı Şabanözü İlçe Temsilciliği ile Şabanözü Macide Anne Anaokulu tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklara meşe palamudu hakkında bilgi verildi, ağaçlandırmanın önemi anlatıldı.

        Daha sonra çocuklar için hazırlanan saksılara çocuklar meşe palamudu ekimini gerçekleştirdi.

        Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yıldız, TEMA Vakfı Şabanözü İlçe Temsilcisi Selda Yağcı Yurtlu, anaokulu öğretmen ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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