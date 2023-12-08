Çankırı'da anaokulu öğrencileri meşe palamudunu toprakla buluşturdu

Şabanözü'nde anaokulu öğrencileri meşe palamutlarını toprakla buluşturdu.

TEMA Vakfı Şabanözü İlçe Temsilciliği ile Şabanözü Macide Anne Anaokulu tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklara meşe palamudu hakkında bilgi verildi, ağaçlandırmanın önemi anlatıldı.

Daha sonra çocuklar için hazırlanan saksılara çocuklar meşe palamudu ekimini gerçekleştirdi.

Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yıldız, TEMA Vakfı Şabanözü İlçe Temsilcisi Selda Yağcı Yurtlu, anaokulu öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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