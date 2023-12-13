Korgun ilçesinde illüzyon gösterisi yapıldı

Çankırı'nın Korgun ilçesinde çocuklara yönelik illüzyon gösterisi düzenlendi.

Korgun Belediyesi tarafından Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen gösteride, Sihirbaz Eva'nın sunumuyla gösterisi gerçekleştirildi.

Gösteriye ilgi gösteren çocuklar, eğlenceli vakit geçirdi.

Programa Kaymakam Durdu Yavuz Öğüt, Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan ile çocuklar ve aileleri katıldı.

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