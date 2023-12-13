TÜGVA İl Başkanı Dinlemez, Çerkeş Kaymakamı Bulgurlu'yu ziyaret etti
TÜGVA Çankırı İl Başkanı Batuhan Dinlemez, Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu'yu ziyaret etti.
TÜGVA Çankırı İl Başkanı Batuhan Dinlemez, Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu'yu ziyaret etti.
Dinlemez, Yönetim Kurulu ile birlikte Kaymakam Bulgurlu'yu makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti.
Kaymakam Bulgurlu, kendisine kitap hediye eden TÜGVA Çankırı İl Başkanı Batuhan Dinlemez'e kendi yazmış olduğu "Yeniden Kuruluş" adlı kitabını hediye etti.
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