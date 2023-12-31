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        Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde yılbaşı hareketliliği

        Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 17:54 Güncelleme: 31.12.2023 - 17:57
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        Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde yılbaşı hareketliliği
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        Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor.

        Ilgaz Dağı'nın eteklerinde biri kızak pisti olmak üzere üç pist bulunan kayak merkezi, Çankırı ve Kastamonu başta olmak üzere çevre illerden çok sayıda günübirlik ziyaretçiyi ağırlıyor.

        Merkeze gelen ziyaretçiler, snowboard, kayak takımları ve kızaklarla kaydı.

        Ziyaretçilerden Yıldıray Taş, Yıldıztepe Kayak Merkezi'nin çok keyifli ve güzel aktiviteler yapılacak bir yer olduğunu söyledi.

        Kayak merkezine tur ile geldiğini kaydeden Taş, "Bugün yılbaşı. Yılbaşını da burada geçirmeyi düşünüyoruz. Özellikle teleferik çok keyifliydi. Her sene yılbaşında burada oluyorum ve olmaya da devam edeceğim." diye konuştu.

        Çankırı Kayak Antrenörleri Derneği Başkanı Orhangazi Civil de Yıldıztepe Kayak Merkezi'nin, kış turizminde ziyaretçilerin ilgi odağı olduğunu belirterek, "Bu sene kar çok kaliteli. Doğası ve havası çok güzel. Tüm kayakseverleri buraya bekleriz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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