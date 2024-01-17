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        Çankırı'da otomobilin beton elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

        Çankırı'da beton elektrik direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 20:16 Güncelleme: 17.01.2024 - 20:16
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        Çankırı'da otomobilin beton elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
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        Çankırı'da beton elektrik direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        İbrahim U. yönetimindeki 06 VD 816 plakalı otomobil, Yapraklı ilçesi İkizören köyü yolu Yüklü köyü mevkisinde yol kenarında bulunan beton direğe çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Afife U. ve Hamide U. itfaiye yardımıyla araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Yaralılar ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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