Çankırı'da otomobilin beton elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

Çankırı'da beton elektrik direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

İbrahim U. yönetimindeki 06 VD 816 plakalı otomobil, Yapraklı ilçesi İkizören köyü yolu Yüklü köyü mevkisinde yol kenarında bulunan beton direğe çarptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Afife U. ve Hamide U. itfaiye yardımıyla araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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