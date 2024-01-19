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        Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Özdemir, Çankırı'da ziyaretlerde bulundu

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Alirıza Özdemir'in, Çankırı'da ziyaretlerde bulunduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 11:35 Güncelleme: 19.01.2024 - 11:46
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        Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Özdemir, Çankırı'da ziyaretlerde bulundu
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Alirıza Özdemir'in, Çankırı'da ziyaretlerde bulunduğu bildirildi.

        Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Özdemir, Vali Fırat Taşolar'ı ziyaretinin ardından Şabanözü ilçesine bağlı Mart köyünde bulunan Seyyid Hacı Ali Turabi Derneği Cemevi'nde, dedeler ve cemevi başkanları ile istişare ve dayanışma toplantısına katıldı.

        Özdemir, Alevi-Bektaşi toplumunun sorunlarının çözülmesi ve çalışmalarıyla ilgili bilgi vererek, şunları kaydetti:

        "Yüzyıllardır biriken problemlerin birdenbire çözülemeyeceğinin farkındayız. Ancak Alevi-Bektaşi toplumuyla istişare ederek, sizlere danışarak ve en önemlisi de sizlerden rızalık alarak çalışmalarımızı yürüteceğiz. Devletimizin attığı adımları da doğru şekilde yürüterek, sizlerden gelen talep ve ihtiyaçları karşılayacağız. Alevilik-Bektaşilik Ansiklopedisi'nin hazırlanması, el yazması eserlerin günümüz Türkçe'sine kazandırılması, gençleri kapsayacak belgesel film veya kısa film yarışmalarının yapılması, yurt dışı saha araştırmalarına çıkılması gibi geniş yelpazede hizmet etmeyi hedefliyoruz."

        Bulgurlu Köyü Cemevi'nde de incelemelerde bulunan Özdemir, ardından Kutluşar köyüne ziyaret gerçekleştirdi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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