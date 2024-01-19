Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Atkaracalar'da öğrencilere karneleri verildi

        Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde öğrencilere karnelere verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 13:42 Güncelleme: 19.01.2024 - 14:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Atkaracalar'da öğrencilere karneleri verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde öğrencilere karnelere verildi.

        Atkaracalar Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu'nda Belediye Başkanı Harun Oflaz ile AK Parti İlçe Başkanı Yücel Erten'in katılımıyla karne dağıtım töreni düzenlendi.

        Oflaz ve Erten ile öğretmenlerin katılımıyla öğrencilere karneleri verildi.

        Karne dağıtım töreninin ardından öğrenciler yarıyıl tatiline girdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Özdemir, Çankırı'da ziyaretlerde bul...
        Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Özdemir, Çankırı'da ziyaretlerde bul...
        Orta'da, "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmi izlendi
        Orta'da, "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmi izlendi
        Çankırı'da "İkram Çeşmesi"nden sıcak çorba dağıtılıyor
        Çankırı'da "İkram Çeşmesi"nden sıcak çorba dağıtılıyor
        Kızılırmak'ta öğrenciler arasında bilgi yarışması yapıldı
        Kızılırmak'ta öğrenciler arasında bilgi yarışması yapıldı
        Kızılırmak'taki öğrenciler Yıldıztepe Kayak Merkezi'ni gezdi
        Kızılırmak'taki öğrenciler Yıldıztepe Kayak Merkezi'ni gezdi
        Çankırı'da otomobilin beton elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi yarala...
        Çankırı'da otomobilin beton elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi yarala...