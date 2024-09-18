Çankırı'da zabıta ekipleri dilencilik yapan 2 kişiyi yakaladı

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, vatandaşın duygularını istismar ederek kendisine rant sağlayan, huzurunu bozan kimseye göz açtırmayacaklarını belirtti.

Pazar alanında denetim yapan zabıta ekipleri, sahte evraklar göstererek ameliyat parası topladığını beyan eden biri kadın iki dilenciyi zabıta noktasına götürerek üstlerini aradı.

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