Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Orta'da Gaziler Günü kutlandı

        Çankırı'nın Orta ilçesinde Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 10:52 Güncelleme: 20.09.2024 - 10:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Orta'da Gaziler Günü kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çankırı'nın Orta ilçesinde Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        15 Temmuz Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenginin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından sona eren törene Kaymakam Erkan Minuz, Belediye Başkanı Ömer Bezci, Yaylakent Belediye Başkanı Ayhan Çavuş, Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan ile gaziler, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Buradaki törenin ardından Kaymakam Minuz, şehit yakınları ve gazilerle yemekte bir araya geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte Narin'in köyündeki çocukların psikolojik raporu!
        İşte Narin'in köyündeki çocukların psikolojik raporu!
        Derbi öncesi son gelişmeler
        Derbi öncesi son gelişmeler
        18 yıllık kayıpta tutuklama geldi!
        18 yıllık kayıpta tutuklama geldi!
        Lübnan-İsrail hattında yüksek tansiyon!
        Lübnan-İsrail hattında yüksek tansiyon!
        3 milyonluk vanaları çaldılar!
        3 milyonluk vanaları çaldılar!
        Trump'tan İsrail açıklaması: "Kaybedersem yok olacak"
        Trump'tan İsrail açıklaması: "Kaybedersem yok olacak"
        TEM'de inanılmaz kaza! Kamyonetin motoru fırladı
        TEM'de inanılmaz kaza! Kamyonetin motoru fırladı
        Elektrikli araç tebliğinin kapsamı genişledi
        Elektrikli araç tebliğinin kapsamı genişledi
        Haluk Bilginer, yine aday
        Haluk Bilginer, yine aday
        4 kişiye can oldu! Diplomasını almaya gidiyordu! Büyük acı!
        4 kişiye can oldu! Diplomasını almaya gidiyordu! Büyük acı!
        İnternet neden yavaş? İşte cevabı...
        İnternet neden yavaş? İşte cevabı...
        Dünya'nın davetsiz misafiri: "Mini Ay" yolda
        Dünya'nın davetsiz misafiri: "Mini Ay" yolda
        Fakülte ve enstitülerle ilgili karar Resmi Gazete'de
        Fakülte ve enstitülerle ilgili karar Resmi Gazete'de
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Bu hep oluyorsa dikkat!
        Bu hep oluyorsa dikkat!
        "Evlilik yok, böyle güzel"
        "Evlilik yok, böyle güzel"
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortaya çıktı!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortaya çıktı!
        Benfica'yı Türkler sırtladı!
        Benfica'yı Türkler sırtladı!
        Ünlü çift evlendi
        Ünlü çift evlendi
        Hasılat rekoru kırdılar
        Hasılat rekoru kırdılar

        Benzer Haberler

        Orta OSB'de kurulacak ilk fabrikanın hafriyat çalışması başladı
        Orta OSB'de kurulacak ilk fabrikanın hafriyat çalışması başladı
        Çankırı'da Gaziler Günü kutlandı
        Çankırı'da Gaziler Günü kutlandı
        Çankırı'da "vargit"lerin açmasıyla yaylalar renklendi
        Çankırı'da "vargit"lerin açmasıyla yaylalar renklendi
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Çankırı'da ziyaretlerde bulundu
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Çankırı'da ziyaretlerde bulundu
        Çankırı'da zabıta ekipleri dilencilik yapan 2 kişiyi yakaladı
        Çankırı'da zabıta ekipleri dilencilik yapan 2 kişiyi yakaladı
        Orta'da Kutlu Doğum Haftası kutlandı
        Orta'da Kutlu Doğum Haftası kutlandı