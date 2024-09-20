Orta'da Gaziler Günü kutlandı

Buradaki törenin ardından Kaymakam Minuz, şehit yakınları ve gazilerle yemekte bir araya geldi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından sona eren törene Kaymakam Erkan Minuz, Belediye Başkanı Ömer Bezci, Yaylakent Belediye Başkanı Ayhan Çavuş, Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan ile gaziler, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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