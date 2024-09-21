İş insanlarına Orta OSB'deki yatırım imkanları anlatıldı

Ayrıca Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Çankırı Yatırım Destek Ofisi uzmanı Alperen Karakaş tarafından Orta OSB'de yatırım yapmanın avantajları ve bölgesel yatırım teşvik sistemiyle sağlanacak destekler konusunda bilgi verildi.

Orta Belediye Başkanlığı, iş insanlarını 6. bölge teşviklerinin uygulanacağı Orta OSB’de yatırım yapmaya davet etti. İlçeye gelen iş insanlarına bölgenin tarihi ve doğal güzellikler tanıtıldı.

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