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        İş insanlarına Orta OSB'deki yatırım imkanları anlatıldı

        Çankırı'nın Orta ilçesinde oluşturulan organize sanayi bölgesine (OSB) yatırım yapmak isteyen yatırımcılar bilgilendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 21:32 Güncelleme: 21.09.2024 - 21:35
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        İş insanlarına Orta OSB'deki yatırım imkanları anlatıldı
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        Çankırı'nın Orta ilçesinde oluşturulan organize sanayi bölgesine (OSB) yatırım yapmak isteyen yatırımcılar bilgilendirildi.

        Orta Belediye Başkanlığı, iş insanlarını 6. bölge teşviklerinin uygulanacağı Orta OSB’de yatırım yapmaya davet etti. İlçeye gelen iş insanlarına bölgenin tarihi ve doğal güzellikler tanıtıldı.

        Ayrıca Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Çankırı Yatırım Destek Ofisi uzmanı Alperen Karakaş tarafından Orta OSB'de yatırım yapmanın avantajları ve bölgesel yatırım teşvik sistemiyle sağlanacak destekler konusunda bilgi verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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