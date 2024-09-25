Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı Çorakyerler kazısında bu sezon en çok zürafa, fil ve gergedan fosili bulundu

        MUHAMMED KAYGIN - Çankırı'da en eskisi 9 milyon yıl öncesine tarihlendirilen fosillerin bulunduğu Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'ndeki kazılarda bu yıl en fazla gergedangiller, zürafagiller ve hortumlulara ait parçalara ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 11:14 Güncelleme: 25.09.2024 - 11:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı Çorakyerler kazısında bu sezon en çok zürafa, fil ve gergedan fosili bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUHAMMED KAYGIN - Çankırı'da en eskisi 9 milyon yıl öncesine tarihlendirilen fosillerin bulunduğu Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'ndeki kazılarda bu yıl en fazla gergedangiller, zürafagiller ve hortumlulara ait parçalara ulaşıldı.

        Çankırı-Yapraklı kara yolu üzerindeki Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'nde bu sezon kazı çalışmaları, temmuz ayının ilk haftasında başladı.

        Bölgede bu sezon 15 kişilik ekiple yapılan çalışmalarda zürafagiller (giraffidae), hortumlular (proboscidae) ve gergedangillere (rhinocerotidae) ait çok sayıda kol ve bacak iskeletlerine rastlandı.

        Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölüm Başkanı ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Ayla Sevim Erol, kazı sezonunun sonuna yaklaştıklarını söyledi.

        Ekipte yaşanan sağlık sorunlarına ve olumsuz hava koşullarına rağmen oldukça verimli bir sezon geçirdiklerini belirten Erol, şu bilgileri verdi:

        "Bu yılki kazı çalışmalarımızda bol miktarda giraffidae adını verdiğimiz zürafagillerin vücut iskeletleri ve dişleri ele geçti. Bir diğer çok ele geçen iskelet grupları, fillerin atalarına ait fosillerdir. Bunlar proboscidae olarak tanımladığımız grup. Her iki türün de kol ve bacak iskeletleri hem de eklemli olarak çıktı, çok mutlu olduk. Eklemli bulmak çok zor kazı alanlarında. Hem zürafanın hem filin hem de daha önceki yıllarda bol miktarda bulduğumuz gergedangillerin el ve ayak iskeletlerini eklemli olarak bulduk."

        Bölgede gergedangillere ait 4 tür keşfedildiğini ancak bu sene beşinci bir türün varlığını da anladıklarını dile getiren Erol, türü tam olarak tanımlamak için biyometrik ve morfolojik özelliklerinin çalışılması gerektiğini, daha detaylı analize ihtiyaç olduğunu belirtti.

        - Fosillerin en eskisi 9 milyon yıllık

        Hortumluların da bölgede iki türüne ait vücut, kol, bacak ve ayak iskeleti bulduklarını anlatan Sevim Erol, şöyle devam etti:

        "Bunlar bizi çok mutlu ediyor çünkü kafa iskeletlerini daha önceki yıllarda bulmuştuk. Zürafa dediğimiz giraffidae ailesinin 4 türü burada temsil ediliyor. Zebra benzeri daha kısa boyunlular, daha uzun boyunlular, farklı farklı 4 ayrı türü var. 4 ayrı türe ait de vücut iskeletlerini bu seneki çalışmalarımızda bulduk. Önceki yıllarda diş, çene, kafatası parçaları buluyorduk ama vücut iskeletleri çok fazla bulunmuyordu. Bu sene kafalara ait vücut iskeletlerini oldukça güzel, eklemli şekilde yakaladık. Arkadaşlarımız da fosilleri son derece güzel çıkardı. Bilimsel çalışmalarına devam ediyoruz laboratuvarımızda."

        Fosillerin bir kısmının geçmişinin 9 milyon yıla yakın olduğuna dikkati çeken Erol, "Bir kısmı daha modern özelliklere sahip, yani 7-9 milyon yıl arasına tarihlendirdik bunları. Bu 2 milyon yıllık süreç içinde birçok türün burada yaşadığını anlayabiliyoruz çıkardığımız fosillerden." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sıfır araç aldı hayatının şokunu yaşadı: "Alalı bir hafta olmadı, nefret ettim"
        Sıfır araç aldı hayatının şokunu yaşadı: "Alalı bir hafta olmadı, nefret ettim"
        Türkiye'nin yardım uçağı Beyrut'ta
        Türkiye'nin yardım uçağı Beyrut'ta
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        Emeklilikte gözler telafi yasasında
        Emeklilikte gözler telafi yasasında
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Süper yatta süper tatil
        Süper yatta süper tatil
        Ayakkabıyla çözülen keserli cinayette mütalaa!
        Ayakkabıyla çözülen keserli cinayette mütalaa!
        'Rüya Takımı' yürüdü
        'Rüya Takımı' yürüdü
        Bir Çin atasözü der ki...
        Bir Çin atasözü der ki...
        Adana'da doğum gününde cinayet!
        Adana'da doğum gününde cinayet!
        Cinayetin ardından bağırdı: Polis çağırın beni alsın!
        Cinayetin ardından bağırdı: Polis çağırın beni alsın!
        Arkadaşını çekiçle öldürüp pavyonda yakalanmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Arkadaşını çekiçle öldürüp pavyonda yakalanmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Eşini boğarak öldüren koca: Rencide oldum
        Eşini boğarak öldüren koca: Rencide oldum
        Bakan Şimşek'ten Orta Vadeli Program vurgusu
        Bakan Şimşek'ten Orta Vadeli Program vurgusu
        İsrail'de 'Lübnan' fikir ayrılığı
        İsrail'de 'Lübnan' fikir ayrılığı
        Gelirler enflasyon üzerinde arttı
        Gelirler enflasyon üzerinde arttı
        FDA evde grip aşısını onayladı
        FDA evde grip aşısını onayladı
        Özel okullarda 'devlet katkısı' oyunu
        Özel okullarda 'devlet katkısı' oyunu
        Z kuşağı haberi TikTok’tan alıyor
        Z kuşağı haberi TikTok’tan alıyor
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?

        Benzer Haberler

        ÇAKÜ'nün ihtisas projeleri 6. Eser Analiz Kongresi'nde anlatıldı
        ÇAKÜ'nün ihtisas projeleri 6. Eser Analiz Kongresi'nde anlatıldı
        ÇAKÜ'den Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesine iş birliği ziyareti
        ÇAKÜ'den Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesine iş birliği ziyareti
        Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular; o anlar kamerada
        Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular; o anlar kamerada
        Çankırı'da yolda yürüyen 2 kişi kontrolden çıkan otomobilden son anda kurtu...
        Çankırı'da yolda yürüyen 2 kişi kontrolden çıkan otomobilden son anda kurtu...
        Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
        Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
        Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı