Çankırı Çorakyerler kazısında bu sezon en çok zürafa, fil ve gergedan fosili bulundu

MUHAMMED KAYGIN - Çankırı'da en eskisi 9 milyon yıl öncesine tarihlendirilen fosillerin bulunduğu Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'ndeki kazılarda bu yıl en fazla gergedangiller, zürafagiller ve hortumlulara ait parçalara ulaşıldı.

Çankırı-Yapraklı kara yolu üzerindeki Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'nde bu sezon kazı çalışmaları, temmuz ayının ilk haftasında başladı.

Bölgede bu sezon 15 kişilik ekiple yapılan çalışmalarda zürafagiller (giraffidae), hortumlular (proboscidae) ve gergedangillere (rhinocerotidae) ait çok sayıda kol ve bacak iskeletlerine rastlandı.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölüm Başkanı ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Ayla Sevim Erol, kazı sezonunun sonuna yaklaştıklarını söyledi. Ekipte yaşanan sağlık sorunlarına ve olumsuz hava koşullarına rağmen oldukça verimli bir sezon geçirdiklerini belirten Erol, şu bilgileri verdi: "Bu yılki kazı çalışmalarımızda bol miktarda giraffidae adını verdiğimiz zürafagillerin vücut iskeletleri ve dişleri ele geçti. Bir diğer çok ele geçen iskelet grupları, fillerin atalarına ait fosillerdir. Bunlar proboscidae olarak tanımladığımız grup. Her iki türün de kol ve bacak iskeletleri hem de eklemli olarak çıktı, çok mutlu olduk. Eklemli bulmak çok zor kazı alanlarında. Hem zürafanın hem filin hem de daha önceki yıllarda bol miktarda bulduğumuz gergedangillerin el ve ayak iskeletlerini eklemli olarak bulduk."

Bölgede gergedangillere ait 4 tür keşfedildiğini ancak bu sene beşinci bir türün varlığını da anladıklarını dile getiren Erol, türü tam olarak tanımlamak için biyometrik ve morfolojik özelliklerinin çalışılması gerektiğini, daha detaylı analize ihtiyaç olduğunu belirtti. - Fosillerin en eskisi 9 milyon yıllık Hortumluların da bölgede iki türüne ait vücut, kol, bacak ve ayak iskeleti bulduklarını anlatan Sevim Erol, şöyle devam etti: "Bunlar bizi çok mutlu ediyor çünkü kafa iskeletlerini daha önceki yıllarda bulmuştuk. Zürafa dediğimiz giraffidae ailesinin 4 türü burada temsil ediliyor. Zebra benzeri daha kısa boyunlular, daha uzun boyunlular, farklı farklı 4 ayrı türü var. 4 ayrı türe ait de vücut iskeletlerini bu seneki çalışmalarımızda bulduk. Önceki yıllarda diş, çene, kafatası parçaları buluyorduk ama vücut iskeletleri çok fazla bulunmuyordu. Bu sene kafalara ait vücut iskeletlerini oldukça güzel, eklemli şekilde yakaladık. Arkadaşlarımız da fosilleri son derece güzel çıkardı. Bilimsel çalışmalarına devam ediyoruz laboratuvarımızda."