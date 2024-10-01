ÇAKÜ Rektörü Çiftçi'den Bişkek Türk Büyükelçiliği, TİKA ve Maarif Eğitim Kompleksine ziyaret

ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Bişkek Türk Büyükelçiliği, Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Maarif Eğitim Kompleksini ziyaret etti.

ÇAKÜ'den yapılan açıklamada göre, Bişkek Türk Büyükelçiliğine yapılan ziyarette iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri görüşen Çiftçi, eğitim diplomasisi adına yapılabilecek her türlü projede yer almaya hazır olduklarını belirtti.

Büyükelçi Ahmet Sadık Doğan da ziyaretten çok memnun olduklarını dile getirerek Kırgız öğrencilerin Çankırı’da eğitim almaları için destek sağlayacaklarını ifade etti.