Çankırı'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Güldürcek Barajı'nda sular çekildi

Çankırı'nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı Güldürcek Barajı'nda su seviyesi yüzde 40'lara geriledi.

Havanın bir süre sıcak seyretmesi ve yağışların beklenenden az olması nedeniyle baraj gölündeki su seviyesi düştü.

DSİ 52. Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, baraj seviyesinin yüzde 40 doluluk oranıyla geçen senenin aynı ayına oranla daha düşük seviyede olduğu öğrenilirken, yağışlarının artmasıyla su seviyesinin yükseleceği bildirildi.

Kentte iki gündür aralıklarla sağanak etkili oluyor.