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        Çankırı'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 20:09 Güncelleme: 05.10.2024 - 20:28
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        Çankırı'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
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        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

        Plaka ve sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç, İstanbul-Samsun kara yolu Kuzdere mevkisinde şarampole devrildi.

        Kazada araçta bulunan H.D. (72), Y.D. (58), A.A. (44), A.İ.D. (64) ve K.A. (69) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Durumu ağır olan H.D, buradaki müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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