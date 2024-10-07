Savate sporcuları Aybüke ve Raşit Yusuf, Türk spor tarihine geçecek

MUHAMMED KAYGIN - Savate sporcuları Aybüke Kılıçaslan ve Raşit Yusuf Ören, 9-13 Ekim'de Slovenya'da düzenlenecek Savate Dünya Şampiyonası ile adlarını Türk spor tarihine yazdırmayı amaçlıyor.

Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde boks antrenörlüğü yapan ve yaklaşık bir yıldır savate sporcusu olan Aybüke Kılıçaslan ile 14 yaşından bu yana kickboks ve tekvando ile ilgilenen ve son bir yıldır da savate sporcusu olan Raşit Yusuf Ören, dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil etmek için antrenmanlarını sürdürüyor.

Bu yıl haziran ayında Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonuna bağlanarak resmi branş haline gelen savatede Türkiye, ilk kez resmi bir müsabakada temsil edilecek. Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Savate Branşı Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çınar, AA muhabirine, savatenin 1900'lü yıllardan beri yapılan bir spor olduğunu söyledi. Savatenin, kickboks ile boks karışımı, tekme ve ayakların kullanıldığı bir spor branşı olduğunu belirten Çınar, yürütülen çalışmalar sonucunda savatenin Türkiye'de federasyon bünyesine bağlandığını anlattı.

Resmi anlamda Türkiye adına ilk dünya şampiyonasına katılacak olmanın heyecanını yaşadıklarını dile getiren Çınar, "Önemli olan bir organizasyona Emre Aslan antrenörümüzün çalıştırdığı Aybüke Kılıçaslan ve Raşit Yusuf Ören ile katılacağız. Emre hocamızla güzel bir hazırlık dönemi geçirdiler. Sporcularımızın güzel başarılarla döneceğine eminim." dedi. Antrenör Emre Aslan da sporcularının diğer branşlarda edindikleri tecrübeyle Savate Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını vurgulayarak, "Sporcuların tüm performansını yarışmada göstermek için bir sürece giriyoruz. Ülkemizden ilk defa resmi olarak katılım sağlayacakları için bundan sonra yarışmacı arkadaşlarımıza örnek olabilmesi için orada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeleri, madalya ile dönmeleri, döndüklerinde de bilgi birikimlerini aktarmaları iyi bir süreç olacak." ifadelerini kullandı.

- Sporcular ilk deneyimde başarıyı hedefliyor Milli savate sporcusu Aybüke Kılıçaslan da dünya şampiyonası için hazırlıklarını tamamlamak üzere olduklarına işaret etti. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini vurgulayan Aybüke, "Slovenya'da yapılacak dünya şampiyonasının benim için önemli bir kriteri var. Orada ülkemizi savatede temsil edecek ilk Türk kadın sporcu olacağım. Bunun için çok heyecanlı ve gururluyum. Öncelikli hedefimiz Türk sporculara yeni kapılar açmak, iyi izlenim bırakmak. Dövüş sporlarında kadınlar olarak madalyalar elde ettik, inşallah bu branşta da öncülük etmiş olacağım ve gelecek nesillere, sporculara yurt dışında yeni kapılar açacağız. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz." açıklamasında bulundu.