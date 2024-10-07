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        Orta'da Kaymakamı Minuz, patates hasadı yapan çiftçileri ziyaret etti

        Orta Kaymakamı Erkan Minuz, patates hasadı yapan çiftçileri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 16:29 Güncelleme: 07.10.2024 - 16:34
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        Orta'da Kaymakamı Minuz, patates hasadı yapan çiftçileri ziyaret etti
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        Orta Kaymakamı Erkan Minuz, patates hasadı yapan çiftçileri ziyaret etti.

        Yuva köyünde hasadına başlanan patates tarlalarında incelemelerde bulunan Kaymakam Minuz, patates toplayan işçi ve tarla sahipleriyle sohbet etti.

        Patatesin ilçenin önemli bir tarım ürünü olduğunu belirten Minuz, sofraya gelene kadar büyük emek sarf edilen patatesin hasadının hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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