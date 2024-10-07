Orta'da Kaymakamı Minuz, patates hasadı yapan çiftçileri ziyaret etti

Patatesin ilçenin önemli bir tarım ürünü olduğunu belirten Minuz, sofraya gelene kadar büyük emek sarf edilen patatesin hasadının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yuva köyünde hasadına başlanan patates tarlalarında incelemelerde bulunan Kaymakam Minuz, patates toplayan işçi ve tarla sahipleriyle sohbet etti.

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