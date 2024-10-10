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        Çankırı'da "15. İstiklal Yolu Yürüyüşü" yapıldı

        Çankırı'da, Kurtuluş Savaşı'nda silahların cepheye ulaştırıldığı yolda "15. İstiklal Yolu Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 16:19 Güncelleme: 10.10.2024 - 16:27
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        Çankırı'da "15. İstiklal Yolu Yürüyüşü" yapıldı
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        Çankırı'da, Kurtuluş Savaşı'nda silahların cepheye ulaştırıldığı yolda "15. İstiklal Yolu Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinden Ankara'ya uzanan İstiklal Yolu'nda gerçekleştirilen etkinliğin Çankırı-Ilgaz bölümünde, vatandaşlar ve öğrenciler bir araya geldi.

        Katılımcılar, Üçoluk Karakolu mevkisinden Kıyısın köyüne kadar 5 kilometrelik bölümü yürüdü.

        Köy meydanında sona eren yürüyüşten sonra düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

        Çorum Belediyesi Mehter Takımı gösterisinin ardından konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Milli Mücadele'nin, tarihe mal olmuş, bütün insanlığın istiklaline ışık tutmuş, üzerinde herkesin düşünmesi ve dersler çıkarması gereken bir dönem olduğunu belirtti.

        İstiklal Yolu'nun tarihine ve önemine dikkati çeken Akbaşoğlu, şöyle konuştu:

        "Bir asır önce Sevr'i gerçekleştirmek için vatanımızı işgal eden müstevliler, Batılı emperyalist ülkelere karşı Mustafa Kemal Paşa'nın başkumandanlığında bu aziz ve asil milletin evlatları, Milli Mücadele'yi başlatmak suretiyle Kuvayımilliye'yi oluşturdular ve işgali ortadan kaldırmak, istiklali ve istikbali bu milletin ayrılmaz bir umdesi kılmak noktasında mücadele başlattılar. O mücadele de İnebolu, Kastamonu, Ilgaz, Çankırı, Ankara hattı, istiklalin ve istikbalin yolu olarak tarihe geçti. İnsan ve silah sevkiyatı bu yol üzerinden Büyük Millet Meclisine, Milli Mücadele'ye, Kuvaymilliye'ye ulaştı."

        İsrail'in saldırılarına da değinen Akbaşoğlu, "Topraklarımızda gözü olanlara 100 yıl önce nasıl ders verdiysek, bugün güneyimizde bir terör koridoruyla, Nil'den Fırat'a büyük İsrail projesini gerçekleştirmek isteyen bütün siyonist ve emperyalistlere bir kez daha yüksek sesle haykırıyoruz; Allah'ın izniyle, büyük İsrail projeleri, ordumuzla, milletimizle, devletimizle bir ve beraber olarak, bütün siyonist ve emperyalistlerin planları, programları, tuzakları kendi başlarına yıkılacaktır." ifadelerini kullandı.

        MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık da Milli Mücadele yıllarında İstanbul'dan Anadolu'ya cephane ve insan kaynağının ulaştırılmasında tarihi rol oynayan ve yöre insanının büyük fedakarlığına sahne olan İnebolu-Kastamonu-Ilgaz-Çankırı-Kalecik ve Ankara güzergahının "İstiklal Yolu" olarak isimlendirildiğini hatırlattı.

        Kurtuluş Savaşı'nda silah ve mühimmatların İnebolu'dan alınarak cepheye ulaştırıldığı yolun Çankırı sınırları içerisindeki kısmında, Milli Mücadele'nin kazanılması için her türlü fedakarlığı yapan ecdadı yad ettiğini dile getiren Yılık, "Kahramanlarımızı anmak ve bu mirası gelecek nesillerimize aktarmak için programda emeği geçen başta Çankırı Valiliğimiz olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür ediyorum." dedi.

        Ilgaz Kaymakamı Burak Yılmaz, Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk ve Kıyısın Köyü Muhtarı Nurettin İpek'in konuşmasının ardından, okullarda düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Yaran gösterisinin ardından program sona erdi.

        Programa, Vali Mustafa Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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        Galeri
        Galeri

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