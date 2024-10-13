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        Şabanözü'nde Amatör Spor Haftası kutlandı

        Şabanözü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce Amatör Spor Haftası kapsamında yapılan etkinliklerde çeşitli spor dallarında dereceye giren sporcular için madalya töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 12:45 Güncelleme: 13.10.2024 - 12:45
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        Şabanözü'nde Amatör Spor Haftası kutlandı
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        Şabanözü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce Amatör Spor Haftası kapsamında yapılan etkinliklerde çeşitli spor dallarında dereceye giren sporcular için madalya töreni düzenlendi.

        Şabanözü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Şabanözü Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Rabia Elif Toruk, burada yaptığı konuşmada, amatör sporların çocukları, gençleri kötü alışkanlıklardan korumak, birlik, beraberlik ve mücadele duygularını geliştirmek amacıyla çok kıymetli olduğunu belirterek, çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak için antrenör kadrosuyla tüm tesislerde sporcuların hizmetinde olduklarını dile getirdi.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen sportif faaliyetlerde başarı gösteren takım ve sporculara madalyalarının verilmesinin ardından tören sona erdi.

        Törene, Şabanözü Kaymakamı Emre Urhan, Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Atakan Yazıcı, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Yılgın, genç sporcular ve vatandaşlar katıldı.

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