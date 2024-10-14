Çerkeş'te yapımı tamamlanan TOKİ konutları hak sahiplerine teslim ediliyor

Gülbeyaz Kaya da senelerdir beklediklerini belirterek heyecanlı olduklarını ve evlerini çok beğendiklerini ifade etti.

Hak sahiplerinden Alparslan Duvarcı da evlerini bugün itibariyle teslim aldıklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Anahtarını teslim alan hak sahiplerinden Hilmi Köse, evlerini teslim aldıklarını, içini gezdiklerini ve çok beğendiklerini belirtti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.