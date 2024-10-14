Çerkeş'te uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı

Çerkeş'te uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele eğitim ve önleme faaliyetleri toplantısı yapıldı.

Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu başkanlığında, Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, eğitim-öğretim döneminin huzur ve güven içerisinde sürdürülebilmesi, çocukların ve gençlerin korunması, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele etkinliğinin artırılarak toplumun tüm kesimlerinin mücadeleye dahil edilmesi amacıyla alınacak önlem ve tedbirler ile uygulanacak eğitim programları ve yürütülecek faaliyetlere ilişkin hususlar görüşüldü.