Çerkeş'te uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı
Çerkeş'te uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele eğitim ve önleme faaliyetleri toplantısı yapıldı.
Çerkeş'te uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele eğitim ve önleme faaliyetleri toplantısı yapıldı.
Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu başkanlığında, Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, eğitim-öğretim döneminin huzur ve güven içerisinde sürdürülebilmesi, çocukların ve gençlerin korunması, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele etkinliğinin artırılarak toplumun tüm kesimlerinin mücadeleye dahil edilmesi amacıyla alınacak önlem ve tedbirler ile uygulanacak eğitim programları ve yürütülecek faaliyetlere ilişkin hususlar görüşüldü.
Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Ergün Sertkara, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkurt, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğur Kaya, İlçe Yazı İşleri Müdürü Diyar Can, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz, Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Semra Kındap, İlçe Özel İdare Müdürü Rıza Harmanda ve Toplum Sağlığı Merkezi Temsilcisi Gülay Can katıldı.
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