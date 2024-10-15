Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da deprem, yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı

        Çankırı'da 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla deprem, yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 16:06 Güncelleme: 15.10.2024 - 16:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da deprem, yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çankırı'da 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla deprem, yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı.

        İstiklal Yolu İlkokulu'nda düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği şiddeti belirlenemeyen depremin ardından öğrencilere çök, kapan, tutun pozisyonu gösterilerek bina dışına tahliyeleri gerçekleştirildi.

        Okul tahliyesinin ardından, okul içerisinde kalan yaralı öğrenciler ekipler tarafından kurtarıldı, gerekli tedavileri yapıldı. Deprem sırasında okul laboratuvarında bulunan kimyasal sıvının dökülmesi sonucu AFAD KBRN ekiplerince gerekli müdahaleler yapıldı.

        Deprem nedeniyle okulda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmesinin ardından kargaşadan faydalanarak hırsızlık girişiminde bulunan bir kişi polis ekiplerince etkisiz hale getirildi.

        Daha sonra okul bahçesinde yangın tavasında oluşturulan ateş, itfaiye ekiplerinin kontrolünde öğretmen ve öğrenciler tarafından yangın tüpüyle söndürüldü.

        Tatbikata Vali Mustafa Fırat Taşolar, kurum müdürleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

        AFAD İl Müdürü Ahmet Matur, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 13 Ekim'in Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü olarak belirlendiğini hatırlattı.

        Yapılan tatbikat ile çocukları afet ve risklerinin azaltılması konusunda bilinçlendirmeyi, afetlere karşı hazırlık konusunda farkındalıklarının ve bilgi düzeylerinin artırılmasını amaçladıklarını belirten Matur, "Bu kapsamda ilimizde afetlerde görevli kurum kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, destek AFAD gönüllülerinden ekipler yer almaktadır. Çankırı AFAD koordinesinde İstiklal Yolu İlkokulu'nda deprem, tahliye, arama ve kurtarma, yangın konularını kapsayan bir tatbikat gerçekleştirildi." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kayıp Rojin'den acı haber! 18 gün sonra cansız bedeni bulundu
        Kayıp Rojin'den acı haber! 18 gün sonra cansız bedeni bulundu
        Festivalde yer tartışması: Genç kadının burnunu kırdı
        Festivalde yer tartışması: Genç kadının burnunu kırdı
        İlkokulda cinsel taciz! Temizlik görevlisi tutuklandı!
        İlkokulda cinsel taciz! Temizlik görevlisi tutuklandı!
        Ünlülerin şifacısıydı: 'Bostan baba'nın organik tarlasından uyuşturucu çıktı
        Ünlülerin şifacısıydı: 'Bostan baba'nın organik tarlasından uyuşturucu çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        Sevgi'yi silahla öldürdüler! Kaldırım taşına bağlayıp ırmağa attılar!
        Sevgi'yi silahla öldürdüler! Kaldırım taşına bağlayıp ırmağa attılar!
        Onu hatırlamıyorsanız dikkat! İşte en tehlikeli unutkanlık
        Onu hatırlamıyorsanız dikkat! İşte en tehlikeli unutkanlık
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Tetikçinin ifadesi ortaya çıktı
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Tetikçinin ifadesi ortaya çıktı
        Metehan, Nelsson'u geçti!
        Metehan, Nelsson'u geçti!
        Trump neden Hispanik ve Siyahlar arasında popüler?
        Trump neden Hispanik ve Siyahlar arasında popüler?
        DMD hastası Boran'ın vakti kısıtlı! Gen tedavisi için yardım bekliyor
        DMD hastası Boran'ın vakti kısıtlı! Gen tedavisi için yardım bekliyor
        MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında önemli mesajlar
        MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında önemli mesajlar
        "Rehin tutuluyorum"
        "Rehin tutuluyorum"
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        "Dünya Kupası'nı hak ediyor"
        "Dünya Kupası'nı hak ediyor"
        Bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı uzay keşifleri
        Bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı uzay keşifleri
        Gedson'un gözü milli takımda!
        Gedson'un gözü milli takımda!
        Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine düştü
        Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine düştü
        Farklı düşünüyorlar
        Farklı düşünüyorlar

        Benzer Haberler

        Çankırı'da evin bahçesine giren otomobilin sürücüsü yaralandı
        Çankırı'da evin bahçesine giren otomobilin sürücüsü yaralandı
        Çerkeş'te uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı
        Çerkeş'te uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı
        Çerkeş'te yapımı tamamlanan TOKİ konutları hak sahiplerine teslim ediliyor
        Çerkeş'te yapımı tamamlanan TOKİ konutları hak sahiplerine teslim ediliyor
        Çerkeş'te Ahilik Haftası kutlandı
        Çerkeş'te Ahilik Haftası kutlandı
        Korgun Belediye Başkanı Kozan'dan Kocaeli'deki Çankırılılara ziyaret
        Korgun Belediye Başkanı Kozan'dan Kocaeli'deki Çankırılılara ziyaret
        Çankırı İl Sağlık Müdürü Sarıkaya'dan Dünya Palyatif Bakım Günü mesajı
        Çankırı İl Sağlık Müdürü Sarıkaya'dan Dünya Palyatif Bakım Günü mesajı