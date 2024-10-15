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        Çankırı'da dini nikahlı eşi tarafından bıçaklanan kadın 27 gün sonra hayatını kaybetti

        Çankırı'da dini nikahlı eşi tarafından bıçakla yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede 27 gün sonra yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 20:02 Güncelleme: 15.10.2024 - 20:02
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        Çankırı'da dini nikahlı eşi tarafından bıçaklanan kadın 27 gün sonra hayatını kaybetti
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        Çankırı'da dini nikahlı eşi tarafından bıçakla yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede 27 gün sonra yaşamını yitirdi.

        Abdülhalik Renda Mahallesi Zafer Caddesi'nde 18 Eylül'de Aydın Yücedağ (49), dini nikahlı eşi Dilek Dikmen'i (45) bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralı kadın ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırdı.

        Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edilen kadın, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Aydın Yücedağ, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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