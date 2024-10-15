Çankırı'da dini nikahlı eşi tarafından bıçaklanan kadın 27 gün sonra hayatını kaybetti

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edilen kadın, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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