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        Çerkeş'te jandarma personeline başarı belgesi verildi

        Çerkeş'te İlçe Jandarma Komutanlığı personeli başarı belgesi ile ödüllendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 10:37 Güncelleme: 18.10.2024 - 10:37
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        Çerkeş'te jandarma personeline başarı belgesi verildi
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        Çerkeş'te İlçe Jandarma Komutanlığı personeli başarı belgesi ile ödüllendirildi.

        Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, jandarma ekiplerinin İçişleri Bakanlığı'nın yeni kimlik kartlarına geçiş talimatı üzerine ilçede yeni kimlik kartı almayan vatandaşların belirlenerek nüfus cüzdanlarını değiştirmelerine yönelik yürüttükleri çalışmalardaki gayretlerinden dolayı başarı belgesi verildi.

        Ödül töreninde İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğur Kaya da hazır bulundu.

        Üstün gayret ve özverili çalışmalarından dolayı kendilerini tebrik eden Kaymakam Bulgurlu, azimli ve başarılı çalışmalarının devamını diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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