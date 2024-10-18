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        Çankırı'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 11:09 Güncelleme: 18.10.2024 - 11:09
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        Çankırı'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
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        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        S.G. (73) idaresindeki 18 LA 453 plakalı otomobil, H.Ö. (33) yönetimindeki 06 EKJ 705 plakalı otomobil ile Samsun-İstanbul kara yolu Kurtçimeni mevkisinde çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan E.G. (70), Ş.Ö, İ.Ö. (30), ve A.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralılardan 4'üne olay yerinde ayakta tedavi uygulanırken, 2'si ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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