AK Parti Çerkeş 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı

AK Parti Çerkeş İlçe Başkanlığı 8. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Çerkeş Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videolu mesajının izletilmesinin ardından konuşan AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Furkan Altuntaş, göreve geldiği günden bugüne canla başla çalıştıklarını belirtti.

Çerkeş'in AK Parti sayesinde çağ atladığını dile getiren Altuntaş, "AK Partimiz sayesinde Çerkeş çağ atladı. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Dün olduğu gibi bugün de her zaman ve her yerde Çerkeş halkının hakkını kimseye yedirmeyeceğiz, gür sesimizle savunmaya devam edeceğiz." dedi.