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        AK Parti Çerkeş 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı

        AK Parti Çerkeş İlçe Başkanlığı 8. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 14:02 Güncelleme: 21.10.2024 - 14:02
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        AK Parti Çerkeş 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı
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        AK Parti Çerkeş İlçe Başkanlığı 8. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

        Çerkeş Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videolu mesajının izletilmesinin ardından konuşan AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Furkan Altuntaş, göreve geldiği günden bugüne canla başla çalıştıklarını belirtti.

        Çerkeş'in AK Parti sayesinde çağ atladığını dile getiren Altuntaş, "AK Partimiz sayesinde Çerkeş çağ atladı. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Dün olduğu gibi bugün de her zaman ve her yerde Çerkeş halkının hakkını kimseye yedirmeyeceğiz, gür sesimizle savunmaya devam edeceğiz." dedi.

        Kongrede söz alan Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, İl Başkanı Koray Erdoğan ve AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu da birlik ve beraberlik mesajı verdi.

        Üyelerin oy kullanımıyla devam eden kongrede mevcut İlçe Başkanı Mustafa Furkan Altuntaş yeniden başkan seçildi.

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