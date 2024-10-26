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        AK Parti Orta İlçe Başkanlığına yeniden Demirkapı seçildi

        AK Parti Orta 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 21:11 Güncelleme: 26.10.2024 - 21:14
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        AK Parti Orta İlçe Başkanlığına yeniden Demirkapı seçildi
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        AK Parti Orta 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı.

        AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Orta Yıldırım Beyazıt Anadolu Çok Programlı Lisesi konferans salonunda yapılan kongredeki konuşmasında, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısını lanetledi.

        Türkiye'nin hedeflerine yürüyüşünün hiçbir şekilde kesintiye uğramayacağını vurgulayan Akbaşoğlu, "Ülkemize, bu ülkenin evlatlarına kastedenler hiçbir zaman emellerine nail olamayacaklar. Nasıl Çanakkale'de, Malazgirt'te, Milli Mücadele'de, 15 Temmuz'da gereken cevabı verdiysek, bundan sonra da bu tür emel gösteren şebekeler en güçlü cevabı alacak. Nasıl, bugüne kadar hayal edilen değerlere hep birlikte ulaştıysak, bundan sonra da hedeflerimizi, hayallerimizi birer birer gerçekleştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan ise TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına tepki göstererek, milletin ve devletin dimdik ayakta olduğunu dile getirdi.

        Mevcut ilçe başkanı Alparslan Demirkapı, tek aday olarak katıldığı kongrede kullanılan oyların tamamını alarak yeniden başkanlığa seçildi.

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