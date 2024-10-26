Çankırılı halterci Ramazan Efe Yılmaz, Avrupa şampiyonasında altın madalya kazandı

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, milli sporcu Ramazan Efe Yılmaz'ı başarısından dolayı tebrik etti.

Ramazan Efe, böylece üçüncü Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Başkent Varşova'daki Raszyn Centrum Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda 55 kiloda podyuma çıkan Ramazan Efe Yılmaz, silkmede 131 kiloluk kaldırışıyla altın, toplamda ise 230 kiloyla gümüş madalya elde etti.

Polonya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda Çankırılı sporcu Ramazan Efe Yılmaz 1 altın, 1 gümüş madalya kazandı.

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