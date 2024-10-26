Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırılı halterci Ramazan Efe Yılmaz, Avrupa şampiyonasında altın madalya kazandı

        Polonya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda Çankırılı sporcu Ramazan Efe Yılmaz 1 altın, 1 gümüş madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 23:35 Güncelleme: 26.10.2024 - 23:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırılı halterci Ramazan Efe Yılmaz, Avrupa şampiyonasında altın madalya kazandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Polonya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda Çankırılı sporcu Ramazan Efe Yılmaz 1 altın, 1 gümüş madalya kazandı.

        Başkent Varşova'daki Raszyn Centrum Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda 55 kiloda podyuma çıkan Ramazan Efe Yılmaz, silkmede 131 kiloluk kaldırışıyla altın, toplamda ise 230 kiloyla gümüş madalya elde etti.

        Ramazan Efe Yılmaz, koparmada ise 99 kiloluk kaldırışıyla 6. sırada yer aldı.

        Ramazan Efe, böylece üçüncü Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

        Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, milli sporcu Ramazan Efe Yılmaz'ı başarısından dolayı tebrik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Malatya'da feci kaza
        Malatya'da feci kaza
        Sahte bungalov çetesine baskın!
        Sahte bungalov çetesine baskın!
        DSÖ'den Gazze için 'felaket' uyarısı
        DSÖ'den Gazze için 'felaket' uyarısı
        Semanur'un ölümüne yakın inceleme
        Semanur'un ölümüne yakın inceleme
        130 bininci afet konutu teslim edildi
        130 bininci afet konutu teslim edildi
        Bahçeli: Türk ile Kürtler için tehditler ortak
        Bahçeli: Türk ile Kürtler için tehditler ortak
        10 kişilik Göztepe, Trabzon'u devirdi!
        10 kişilik Göztepe, Trabzon'u devirdi!
        Bakan Şimşek, ABD'de yatırımcılarla görüştü
        Bakan Şimşek, ABD'de yatırımcılarla görüştü
        Oosterwolde'nin yerine gelecek!
        Oosterwolde'nin yerine gelecek!
        İstanbul'da yaşandı! Kameraya yansıdı! AVM'de taciz!
        İstanbul'da yaşandı! Kameraya yansıdı! AVM'de taciz!
        Hangi takvim hangi yılı gösteriyor?
        Hangi takvim hangi yılı gösteriyor?
        Sevgilisi tüfekle vurdu! Bir ay evde alıkoydu!
        Sevgilisi tüfekle vurdu! Bir ay evde alıkoydu!
        1903 yıl önceki depremin izlerine ulaşıldı
        1903 yıl önceki depremin izlerine ulaşıldı
        Genç izleyicilerde karşılığı yok!
        Genç izleyicilerde karşılığı yok!
        Stres ve anksiyete arasındaki ince çizgi...
        Stres ve anksiyete arasındaki ince çizgi...
        McDonald's ile bağlantılı salgında vakalar artıyor
        McDonald's ile bağlantılı salgında vakalar artıyor
        Kilo verdiriyor, kalbe iyi geliyor...
        Kilo verdiriyor, kalbe iyi geliyor...
        Takip edip aracını durdurdu! Dinlenme tesisi sahibine 12 kurşun!
        Takip edip aracını durdurdu! Dinlenme tesisi sahibine 12 kurşun!
        Şiddet meşrulaştırılıyor: Hastalık değil, kötülük
        Şiddet meşrulaştırılıyor: Hastalık değil, kötülük
        Bir rekor daha
        Bir rekor daha

        Benzer Haberler

        AK Parti Orta İlçe Başkanlığına yeniden Demirkapı seçildi
        AK Parti Orta İlçe Başkanlığına yeniden Demirkapı seçildi
        Ilgaz Dağı Cumhuriyet tırmanışı gerçekleştirildi
        Ilgaz Dağı Cumhuriyet tırmanışı gerçekleştirildi
        Çankırı'da otomobil, takla attı; liseli Yusuf öldü, arkadaşı ağır yaralı
        Çankırı'da otomobil, takla attı; liseli Yusuf öldü, arkadaşı ağır yaralı
        Çankırı Valisi Taşolar'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Çankırı Valisi Taşolar'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Çankırı'da uyuşturucuyla yakalanan polis memuru tutuklandı
        Çankırı'da uyuşturucuyla yakalanan polis memuru tutuklandı
        Çankırı'da "Gümerdiğin Kapalı Sulama Projesi Protokolü" imzalandı
        Çankırı'da "Gümerdiğin Kapalı Sulama Projesi Protokolü" imzalandı