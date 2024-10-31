Çankırılı hayırsever ilçesine öğrenci yurdu yapılması için 13 milyon lira bağışladı

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde bir hayırsever, ilçesine öğrenci yurdu yapılması için 13 milyon lira bağışta bulundu.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Şabanözü Meslek Yüksekokulunun açılmasıyla ilçede öğrencilerin barınma sorununun giderilmesi için çalışmalara başlandı.

Avustralya'da yaşayan Şabanözü'nün Karakoçaş köyünden hayırsever Cemile Delialioğlu, bilgi verilmesi üzerine Belediye Başkanı Faik Özcan'ı ziyaret ederek, yurdun yapımında kullanılmak üzere 13 milyon bağış yaptı.

Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan, AA muhabirine, ilçeye üniversite açılmasıyla barınma sorunu oluştuğunu, bu nedenle öğrenci yurdu yapılması için kaynak arayışına girdiklerini söyledi. Konuyla ilgili Delialioğlu ailesine bilgi verdiklerini anlatan Özcan, "Bitmek üzere olan kültür merkezi projemize de hatırı sayılır miktarda bağış yapan bağışçımız, ailece Avustralya'da yaşıyor. Üniversiteden dolayı barınma sorunu oluştuğunu, bağışçımızın damadı ve kendisi ile ikili ilişkilerimizde sürekli görüştük. İlçede en büyük ihtiyacın barınma sorunu olduğunu, birçok öğrencinin kayıt dondurduğunu ama yurt ihtiyacı giderilirse üniversitenin kapasitesinin de artırılacağını, ilçeye çok büyük katkısı olacağından bahsettik. Onlar da bu yaklaşımımıza olumlu yaklaştı. En sonunda bağışçımız belediyemizi ziyarete geldi." dedi.