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        Çankırı Valisi Taşolar Şabanözü'nde ziyaretlerde bulundu

        Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Şabanözü'nde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 13:41 Güncelleme: 01.11.2024 - 14:05
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        Çankırı Valisi Taşolar Şabanözü'nde ziyaretlerde bulundu
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        Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Şabanözü'nde ziyaretlerde bulundu.

        Taşolar, Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığını ziyaret ederek, esnafla bir araya geldi.

        Şabanözü Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü konferans salonunda köy ve mahalle muhtarları ve vatandaşlarla buluşan Taşolar, muhtarların sorunlarını dinledi.

        Talep ve sorunlar hakkında ilgili birim müdürlerinden de bilgi alan Taşolar, en kısa sürede imkanlar dahilinde sorunların çözüleceğini ifade etti.

        Toplantıya Vali Yardımcısı Recep Yüksel, İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Gülden Mat Şakir, Kaymakam Emre Urhan, Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan ile kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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