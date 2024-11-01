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        Aracında uyuşturucu bulunan polis memuruyla ilgili soruşturmada 2 kişi daha tutuklandı

        Çankırı'da, aracında uyuşturucu ele geçirilen polis memuruyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 13:54 Güncelleme: 01.11.2024 - 13:54
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        Aracında uyuşturucu bulunan polis memuruyla ilgili soruşturmada 2 kişi daha tutuklandı
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        Çankırı'da, aracında uyuşturucu ele geçirilen polis memuruyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, aracında uyuşturucu hap bulunan polis memuru Ö.E'nin uyuşturucuyu temin ettiği zanlıların yakalanması için çalışma yürütüldü.

        Çalışma sonucunda İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda F.Y. ve A.K. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        İl merkezinde 25 Ekim'de polis memuru Ö.E'nin otomobilinde 1940 uyuşturucu hap bulunmuş, gözaltına alınan zanlı tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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