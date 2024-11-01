Çankırı Valisi Taşolar, artan trafik kazalarına yönelik uyarıda bulundu

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, kentte artan trafik kazalarına dikkati çekerek sürücülere uyarıda bulundu.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında konuşan Vali Taşolar, huzurlu ve güvenli bir kent olan Çankırı'nın daha huzurlu, güvenli, yaşanabilir olması için tedbirler almaya devam ettiklerini söyledi.

Toplantıda 2024 yılının 9 aylık asayiş ve trafik verilerini paylaşan Taşolar, "Yol kontrolü ve arama noktaları konusunda sorgulanan ve yakalanan şahıslar, araç sorgulamaları ve yakalanan araçlara baktığımızda, 2023 ile 2024'ün 9 ayı arasında artış olduğunu görüyoruz. Geçen sene 642 yakalamamız varken, bu sene yakalama sayımız 1448'e çıktı. Yüzde 126'lık artış var. Bu artışın artarak devam edeceğine inanıyorum. Arama kaydı olan suçlu olduğu halde sokakta gezen hiçbir kişiyi bırakmamak adına emeklerimiz ve mücadelemiz sonuna kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.

Alınan tüm tedbirlere rağmen kadına yönelik şiddet sayısında da artış olduğunu dile getiren Taşolar, kentte her geçen gün göçmen sayısının azaldığını kaydetti. Uyuşturucu satıcısı olarak değerlendirilen ve bu konuda işlem gören kişi sayısında geçen seneye göre yüzde 100 artış olduğuna dikkati çeken Taşolar, siber olaylarda da hem Türkiye'de hem de Çankırı'da artış yaşandığını ifade etti. Trafik kazalarını önlemeye yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını ancak yine de kazalarda artış yaşandığını aktaran Taşolar, şunları kaydetti: