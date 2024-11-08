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        Çankırı'da "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi" kapsamında 78 öğrenci hafız oldu

        Çankırı'da Hacı Murad-ı Veli İmam Hatip Ortaokulu bünyesinde sürdürülen "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi" kapsamında 78 öğrencinin hafızlık eğitim sürecini tamamladığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 10:37 Güncelleme: 08.11.2024 - 10:37
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        Çankırı'da "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi" kapsamında 78 öğrenci hafız oldu
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        Çankırı'da Hacı Murad-ı Veli İmam Hatip Ortaokulu bünyesinde sürdürülen "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi" kapsamında 78 öğrencinin hafızlık eğitim sürecini tamamladığı bildirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında yürütülen çalışmalarla, öğrencilerin sene kaybı yaşamadan hafız ünvanı elde ederek mezun olabildikleri proje çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

        Bu kapsamda 78 öğrencinin örgün eğitimle birlikte hafızlık projesine katıldıkları aktarılan açıklamada, öğrencilerin yoğun çalışmanın ardından hafızlık eğitimlerini başarıyla tamamladıkları kaydedildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Hacı Murad-ı Veli İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Gürtürk Özdemir, eğitim sürecinde öğrencilerin büyük çaba gösterdiklerini vurgulayarak, akademik çalışmaları ve Kur'an-ı Kerim okumalarının proje kapsamında büyük titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.

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