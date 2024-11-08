Çankırı'da ortaokul öğrencileri elektronik cihazlar geliştirdi

Çankırı'da ortaokul öğrencileri, çeşitli elektronik cihazlar geliştirdi.

Orta İsmail Nazire Ortaokulu öğrencilerinden Yusuf Mert Canbaz ile Ahmet Canbaz, Hasan Hüseyin Karabacak ve Alparslan Danacı, bilişim teknolojileri dersi kapsamında öğrendikleriyle bluetooth kontrollü araç ve hoparlör ile LED ışık döşenmiş araba ve çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.

Bilişim teknolojileri öğretmeni Adem Ceylan, yaptığı açıklamada, 6 yıldır İsmail Nazire Ortaokulu'nda görev yaptığı söyledi.

Ders kapsamında öğrencilere otomatik kodlama dersi verdiklerini belirten Ceylan, "Öğrencilerimizin Atatürk'ün beklediği 'Gelecek nesil sizin eseriniz olacaktır' dediği gibi yetiştirmek amacıyla okuldaki dersler bittikten sonra genel anlamda ileri başarıda olan öğrencilerle birlikte özel çalışarak gelişmelerini sağlamak ve el becerilerini daha iyi geliştirmeyi amaçladık. Bu öğrencilerimiz desteklendiği sürece ülkenin gelişiminde ve savunma sanayisinde faydalı olacaklardır." dedi.