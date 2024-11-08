Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da ortaokul öğrencileri elektronik cihazlar geliştirdi

        Çankırı'da ortaokul öğrencileri, çeşitli elektronik cihazlar geliştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 11:06 Güncelleme: 08.11.2024 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da ortaokul öğrencileri elektronik cihazlar geliştirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çankırı'da ortaokul öğrencileri, çeşitli elektronik cihazlar geliştirdi.

        Orta İsmail Nazire Ortaokulu öğrencilerinden Yusuf Mert Canbaz ile Ahmet Canbaz, Hasan Hüseyin Karabacak ve Alparslan Danacı, bilişim teknolojileri dersi kapsamında öğrendikleriyle bluetooth kontrollü araç ve hoparlör ile LED ışık döşenmiş araba ve çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.

        Bilişim teknolojileri öğretmeni Adem Ceylan, yaptığı açıklamada, 6 yıldır İsmail Nazire Ortaokulu'nda görev yaptığı söyledi.

        Ders kapsamında öğrencilere otomatik kodlama dersi verdiklerini belirten Ceylan, "Öğrencilerimizin Atatürk'ün beklediği 'Gelecek nesil sizin eseriniz olacaktır' dediği gibi yetiştirmek amacıyla okuldaki dersler bittikten sonra genel anlamda ileri başarıda olan öğrencilerle birlikte özel çalışarak gelişmelerini sağlamak ve el becerilerini daha iyi geliştirmeyi amaçladık. Bu öğrencilerimiz desteklendiği sürece ülkenin gelişiminde ve savunma sanayisinde faydalı olacaklardır." dedi.

        Okul müdür yardımcısı Mustafa Okumuş da Adem Ceylan'ın koordinesinde bilim takımı oluşturulduğunu anlatarak, "Ders kapsamında ve sonrasında bu öğrencilerimiz öğretmenlerinin denetiminde bilime katkı sunacak çalışmalar yapıyor. Kısıtlı imkanlar olmasına rağmen öğretmen ve öğrencilerimiz bilime katkı sunacak çalışmalar yapıyorlar." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        Narin davasında 2. duruşma başladı!
        Narin davasında 2. duruşma başladı!
        Devlet hastanesinde hastaya cinsel taciz: Uzman doktor gözaltına alındı
        Devlet hastanesinde hastaya cinsel taciz: Uzman doktor gözaltına alındı
        "G.Saray Tottenham'ı aşağıladı"
        "G.Saray Tottenham'ı aşağıladı"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        "Demokratlar Biden'ın kibrine sinirli"
        "Demokratlar Biden'ın kibrine sinirli"
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        1 Ocak’ta sona eriyor: Yurt dışı çıkış harcında yeni uygulama
        1 Ocak’ta sona eriyor: Yurt dışı çıkış harcında yeni uygulama
        "Tottenham böyle zulüm görmedi"
        "Tottenham böyle zulüm görmedi"
        İsrailli taraftarın tahrikinin ardından Hollanda sokakları karıştı
        İsrailli taraftarın tahrikinin ardından Hollanda sokakları karıştı
        "F.Bahçe çaresiz kaldı"
        "F.Bahçe çaresiz kaldı"
        Liste genişliyor: Börek, tereyağı, yoğurt ve dönerde sahtecilik
        Liste genişliyor: Börek, tereyağı, yoğurt ve dönerde sahtecilik
        Trump ilk önemli atamasını duyurdu
        Trump ilk önemli atamasını duyurdu
        Aşktan değil pislikten!
        Aşktan değil pislikten!
        Otomotiv endüstrisinde işten çıkarma dalgası
        Otomotiv endüstrisinde işten çıkarma dalgası
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Yük değil, vatan borcu"
        Bu kez de Fed dopingi: Bitcoin'de yeni rekor
        Bu kez de Fed dopingi: Bitcoin'de yeni rekor
        Kocaeli'de 2 aylık su kaldı!
        Kocaeli'de 2 aylık su kaldı!
        Proteinlerin gizemli dünyası aydınlanıyor!
        Proteinlerin gizemli dünyası aydınlanıyor!
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"

        Benzer Haberler

        Çankırı'da "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi" kapsamında 78 öğrenci...
        Çankırı'da "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi" kapsamında 78 öğrenci...
        Çankırı Valisi Taşolar, öğrencilerle buluştu
        Çankırı Valisi Taşolar, öğrencilerle buluştu
        Çankırı BİLSEM'de öğretmenlere yönelik toplantı düzenlendi
        Çankırı BİLSEM'de öğretmenlere yönelik toplantı düzenlendi
        Çankırı'da şarampole devrilen pikaptaki 3 kişi yaralandı
        Çankırı'da şarampole devrilen pikaptaki 3 kişi yaralandı
        Çankırı'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        Çankırı'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        Çankırı'da Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları Beşiktaş-Malmö maçını birlik...
        Çankırı'da Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları Beşiktaş-Malmö maçını birlik...