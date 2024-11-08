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        GÜNCELLEME - Çankırı'da üç aracın karıştığı kazada 14 kişi yaralandı

        Çankırı'da midibüs, tır ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 14 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 13:58 Güncelleme: 08.11.2024 - 13:58
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        GÜNCELLEME - Çankırı'da üç aracın karıştığı kazada 14 kişi yaralandı
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        Çankırı'da midibüs, tır ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 14 kişi yaralandı.

        A.Y. idaresindeki 18 LE 111 plakalı midibüs, İstanbul-Samsun kara yolu Göynükçukuru köyü mevkiinde yol kenarında park halindeki E.Ö'ye ait 34 MBP 477 plakalı tıra arkadan çarparak devrildi.

        Devrilen midibüse de bu sırada arkadan gelen M.K. yönetimindeki 34 HZ 2272 plakalı hafif ticari araç çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kazada, 1'i ağır, 2'si çocuk 14 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle kara yolunda trafik, tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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