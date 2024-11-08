GÜNCELLEME - Çankırı'da üç aracın karıştığı kazada 14 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Devrilen midibüse de bu sırada arkadan gelen M.K. yönetimindeki 34 HZ 2272 plakalı hafif ticari araç çarptı.

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