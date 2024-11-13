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        Çankırı'da son yıllarda azalan organ bağışının artırılması hedefleniyor

        Çankırı'da son yıllarda organ bağışlarında azalma görüldüğünü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 15:16 Güncelleme: 13.11.2024 - 16:29
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        Çankırı'da son yıllarda azalan organ bağışının artırılması hedefleniyor
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        Çankırı'da son yıllarda organ bağışlarında azalma görüldüğünü bildirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Çankırı'da 2019 yılında 436, 2020 yılında 202, 2021 yılında 18, 2022 yılında 14 ve 2023 yılında 24 kişinin organ bağışında bulunduğu belirtildi.

        Koronavirüs salgını sonrasında organ bağışında düşüş olduğuna işaret edilen açıklamada, bu yıl şimdiye kadar organ bağışı sayısının 40 olduğu, bu sayının yükseltilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü olarak çalışmalar yapıldığı aktarıldı.

        Çankırı'da yaşayan ve organ bağışına dikkat çekmek isteyen bir vatandaşın ise İl Sağlık Müdürlüğüne gelerek bağışta bulunduğu vurgulandı.

        İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya'yı makamında ziyaret ederek organ bağışında bulunan Yücel Karsavuran'ın organ bağış kartını Sarıkaya'dan aldığı kaydedildi.

        Açıklamada Karsavuran'ın, "Bir hayat çok önemlidir. Ben öldükten sonra zaten organlarım bir işe yaramayacak ama bu şekilde bir cana hayat olacak. Hem de gönlüm daha rahat olur. Herkese sesleniyorum, siz de organ bağışında bulunun." ifadelerine yer verildi.

        Galeri
        Galeri

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