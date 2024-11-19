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        Çankırı'da çıkan yangında ev, samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi

        Çankırı'da çıkan yangında ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi, 2 evde de hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 19:24 Güncelleme: 19.11.2024 - 19:24
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        Çankırı'da çıkan yangında ev, samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi
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        Çankırı'da çıkan yangında ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi, 2 evde de hasar oluştu.

        Kurşunlu ilçesine bağlı Sivricek köyünde yaşayan Recep Çelik'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangının büyümesi üzerine alevler, evin bitişiğindeki ahır ve samanlığa sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangının ardından Recep Çelik'e ait ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi, yakındaki iki evde de hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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