Çankırı'da çıkan yangında ev, samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi
Çankırı'da çıkan yangında ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi, 2 evde de hasar oluştu.
Çankırı'da çıkan yangında ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi, 2 evde de hasar oluştu.
Kurşunlu ilçesine bağlı Sivricek köyünde yaşayan Recep Çelik'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangının büyümesi üzerine alevler, evin bitişiğindeki ahır ve samanlığa sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.
Ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangının ardından Recep Çelik'e ait ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi, yakındaki iki evde de hasar oluştu.
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