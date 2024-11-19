Çankırı'da çıkan yangında ev, samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangının ardından Recep Çelik'e ait ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi, yakındaki iki evde de hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Kurşunlu ilçesine bağlı Sivricek köyünde yaşayan Recep Çelik'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çankırı'da çıkan yangında ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi, 2 evde de hasar oluştu.

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