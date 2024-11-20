Çankırı'da anaokulu öğrencileri çocuk kitabı yazarı Betül Mülayim ile buluştu

Çankırı'da anaokulu öğrencileri, çocuk kitabı yazarı Betül Mülayim ile bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ahmet Talat Onay Anaokulu öğrencilerinin, "Dünya Çocuk Kitapları Haftası" ve "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında okul öncesi öğretmeni ve çocuk kitabı yazarı Betül Mülayim ile bir araya geldiği belirtildi.